L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra sul nuovo Toro di Abate. L'allenatore ha in testa solo il Toro e vuole un'identità chiara fin dal ritiro. "Abate e la società stanno lavorando perché la prossima stagione del Torino poggi, innanzitutto, su una solida base "immateriale". Senso di appartenenza, rispetto delle regole, vicinanza al pubblico sono principi che fondano il patrimonio culturale del mondo granata". Il quotidiano prosegue: "Si sta costruendo un Toro dalla forte identità. Il primo indizio riguarda le persone che lo guideranno. Abate, tecnico giovane e ambizioso e Alessandro Gazzi come team manager, ricordato per la sua dedizione alla causa". In vista del ritiro a Pinzolo del 13 luglio si è scelto di aprire le porte del Filadelfia il 12 luglio: "Sarà l'occasione per stabilire subito un contatto con i tifosi e per sentirne la spinta. Anche così si costruisce lo spirito di una squadra". Si legge sul giornale.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport