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Inizia il ritiro del Torino a Pinzolo! (VIDEO)
"Abate è un martello, chiede a tutti di stringere i denti". La Gazzetta dello Sport si concentra nell'edizione odierna su un approfondimento dedicato alla preparazione estiva del Torino. Ignazio Abate ha iniziato a trasmettere i primi concetti alla squadra nei primi scampoli del ritiro di Pinzolo: "Abate è un martello, non vuole pause, non concede deroghe alla sua opera di costruzione del Toro che nascerà". Nonostante i pochi giorni alle spalle, Abate ha iniziato ha far lavorare i giocatori sul 3-4-2-1: "Abate sta impostando il lavoro sulla base di una difesa a tre, che poi è la traccia storica del Toro del decennio. È il modulo che meglio si sposa, oggi, con le caratteristiche dei difensori in organico. Difesa a tre ok, e il resto è un 3-4-2-1 con una forte propensione offensiva. Il tecnico predilige due esterni di gamba, dai trequartisti pretende lo strappo diretto verso la porta". Inoltre, sul campo si è rivisto Aboukhlal che è tornato ad allenarsi con i compagni a Pinzolo dopo mesi ai box.
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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