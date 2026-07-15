"Abate è un martello, chiede a tutti di stringere i denti". La Gazzetta dello Sport si concentra nell'edizione odierna su un approfondimento dedicato alla preparazione estiva del Torino. Ignazio Abate ha iniziato a trasmettere i primi concetti alla squadra nei primi scampoli del ritiro di Pinzolo: "Abate è un mar­tello, non vuole pause, non con­cede dero­ghe alla sua opera di costru­zione del Toro che nascerà". Nonostante i pochi giorni alle spalle, Abate ha iniziato ha far lavorare i giocatori sul 3-4-2-1: "Abate sta impo­stando il lavoro sulla base di una difesa a tre, che poi è la trac­cia sto­rica del Toro del decen­nio. È il modulo che meglio si sposa, oggi, con le carat­te­ri­sti­che dei difen­sori in orga­nico. Difesa a tre ok, e il resto è un 3-4-2-1 con una forte pro­pen­sione offen­siva. Il tec­nico pre­di­lige due esterni di gamba, dai tre­quar­ti­sti pre­tende lo strappo diretto verso la porta". Inoltre, sul campo si è rivisto Aboukhlal che è tornato ad allenarsi con i compagni a Pinzolo dopo mesi ai box.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Segui il Torino in ritiro a Pinzolo grazie a Toro News: per tutti i nostri lettori è previsto uno sconto dedicato ed esclusivo prenotando una camera o un appartamento presso una delle strutture convenzionate: qui i dettagli.