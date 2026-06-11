"Il simbolo del Torino del futuro è Alessio Cacciamani". La Gazzetta dello Sport si concentra nell'edizione odierna sul talento di proprietà del Torino che farà ritorno alla base dopo l'esperienza in Serie B. Nell'ultima stagione sotto la guida proprio di Ignazio Abate alla Juve Stabia, il 18enne ha dimostrato tante qualità in campo: "A Castellammare il ragazzo si è imposto come esterno di sinistra. Aveva il compito di coprire tutta la fascia ed impegnarsi in entrambe le fasi". Con l'arrivo dell'ex terzino sulla panchina del Toro, Cacciamani potrebbe avere le chance dimettere in mostra le sue qualità nel massimo campionato italiano. Inoltre. la ciliegina sulla torta di una stagione al top è stata sicuramente la chiamata di Silvio Baldini: il ct ad interim azzurro ha convocato Cacciamani per l'amichevole contro la Grecia.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.