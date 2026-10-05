"Il Cholito spinge per tornare al top: il Toro aspetta i gol. L'argentino si è allenato durante la sosta e adesso vuole ritrovare la via della rete". L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport mette in primo piano la voglia di riscatto di Giovanni Simeone, pronto a caricarsi l'attacco granata sulle spalle in vista del match di lunedì prossimo contro l'Udinese all'Olimpico Grande Torino. Il quotidiano sottolinea il valore carismatico e la generosità tattica della punta argentina nelle prime uscite stagionali sotto la guida di Ignazio Abate: "Nonostante il grande lavoro sporco offerto al servizio della squadra tra sponde, spallate e pressing alto, a Simeone manca ancora l'appuntamento con la rete personale. Un digiuno che il Cholito intende interrompere subito, forte dei numeri straordinari collezionati nella passata stagione, quando i suoi 11 gol da apripista portarono ben 24 punti alle casse del Torino. Nelle ultime settimane il classe '95 ha lavorato duramente al Filadelfia per ritrovare la condizione atletica migliore e guidare il reparto offensivo con o senza un partner d'attacco al suo fianco". Infine, un punto sulla ripresa dei lavori al centro sportivo e sull'infermeria in vista del prossimo impegno di campionato: "Domani la squadra tornerà in campo sotto la guida di Abate per preparare la sfida ai friulani. Nel gruppo si rivede già Saul Coco, rientrato dagli impegni con la Guinea Equatoriale, mentre lo staff medico valuterà con attenzione le condizioni dell'esterno Niccolò Fortini, fermatosi in Under 21 per un infortunio all'adduttore".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.