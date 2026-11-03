Tra le pagine de La Gazzetta dello Sport è presente un focus su Ardian Ismajli e Saul Coco e sulla prova fornita dal Torino a Frosinone. La Rosea scrive che i due centrali granata sono i giocatori che hanno più beneficiato del lavoro di Abate, aggiungendo: "Una rivin­cita per­so­nale, e lo è per tutti e due: un anno fa erano stati sull’alta­lena, con Isma­jli che aveva dato un po’ di con­ti­nuità nella coda del girone di ritorno. Con Abate si sono rial­zati insieme, uno al fianco dell’altro: rinati". Secondo il quotidiano del Gruppo RCS, il tecnico ex Juve Stabia ultimamente ripete due aspetti del suo Toro. Il primo è: "La soli­dità della squa­dra, che è un dato reale e che si per­ce­pi­sce chia­ra­mente, è il frutto delle cre­scite indi­vi­duali di Isma­jli, di Coco, delle buone pre­sta­zioni che sta rac­co­gliendo anche Comuzzo e, più in gene­rale, della qua­dra­tura tat­tica tro­vata anche gra­zie al sacri­fi­cio dei cen­tro­cam­pi­sti e degli esterni". L'altra indicazione che sottolinea l'ex Milan invece è l'attenzione a non concedere più regali agli avversari: "Nei sedici gol al pas­sivo ce ne sono almeno cin­que-sei che sono auten­tici regali indi­vi­duali: dalle scioc­chezze del por­tiere Perri alle inde­ci­sioni dis­se­mi­nate qua e là tra difen­sori e cen­tro­cam­pi­sti. Sabato pome­rig­gio, quando allo sta­dio Olim­pico Grande Torino arri­verà il Lecce, Abate non vorrà più vedere errori di que­sto tipo".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.