Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità su La Gazzetta dello Sport
I Top e Flop di Frosinone-Torino (VIDEO)
Tra le pagine de La Gazzetta dello Sport è presente un focus su Ardian Ismajli e Saul Coco e sulla prova fornita dal Torino a Frosinone. La Rosea scrive che i due centrali granata sono i giocatori che hanno più beneficiato del lavoro di Abate, aggiungendo: "Una rivincita personale, e lo è per tutti e due: un anno fa erano stati sull’altalena, con Ismajli che aveva dato un po’ di continuità nella coda del girone di ritorno. Con Abate si sono rialzati insieme, uno al fianco dell’altro: rinati". Secondo il quotidiano del Gruppo RCS, il tecnico ex Juve Stabia ultimamente ripete due aspetti del suo Toro. Il primo è: "La solidità della squadra, che è un dato reale e che si percepisce chiaramente, è il frutto delle crescite individuali di Ismajli, di Coco, delle buone prestazioni che sta raccogliendo anche Comuzzo e, più in generale, della quadratura tattica trovata anche grazie al sacrificio dei centrocampisti e degli esterni". L'altra indicazione che sottolinea l'ex Milan invece è l'attenzione a non concedere più regali agli avversari: "Nei sedici gol al passivo ce ne sono almeno cinque-sei che sono autentici regali individuali: dalle sciocchezze del portiere Perri alle indecisioni disseminate qua e là tra difensori e centrocampisti. Sabato pomeriggio, quando allo stadio Olimpico Grande Torino arriverà il Lecce, Abate non vorrà più vedere errori di questo tipo".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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