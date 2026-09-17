Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport è presente oggi un approfondimento dedicato a Niccolò Fortini. La Rosea esordisce con : "Se si trac­ciano su un foglio di carta le posi­zioni che Nic­colò For­tini ha rico­perto nella sua gio­vane car­riera, si sco­pre un det­ta­glio inu­suale per un esterno. Le pre­senze sulla fascia destra e quelle sulla fascia sini­stra sostan­zial­mente si equi­val­gono". Il quotidiano riporta alcune parole rilasciate ieri dall'esterno ex Viola sui canali social del club granata. Il laterale toscano afferma: "Nel cal­cio di oggi occorre saper inter­pre­tare più ruoli per avere più pos­si­bi­lità di gio­care. A Torino mi sto tro­vando benis­simo, il gruppo mi ha accolto in modo straor­di­na­rio. I ragazzi sono tutti per­bene, sono per­sone spe­ciali". Nelle dichiarazioni, spazio anche al rapporto con il papà: "Papà (Simone, difen­sore in Serie C tra metà anni Novanta e i primi Due­mila, ndr) mi por­tava ogni giorno da Lucca a Firenze e ritorno. La pas­sione l’ho presa da lui, se sono arri­vato qui il merito è anche suo".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.