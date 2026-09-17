Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità su La Gazzetta dello Sport
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Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport è presente oggi un approfondimento dedicato a Niccolò Fortini. La Rosea esordisce con : "Se si tracciano su un foglio di carta le posizioni che Niccolò Fortini ha ricoperto nella sua giovane carriera, si scopre un dettaglio inusuale per un esterno. Le presenze sulla fascia destra e quelle sulla fascia sinistra sostanzialmente si equivalgono". Il quotidiano riporta alcune parole rilasciate ieri dall'esterno ex Viola sui canali social del club granata. Il laterale toscano afferma: "Nel calcio di oggi occorre saper interpretare più ruoli per avere più possibilità di giocare. A Torino mi sto trovando benissimo, il gruppo mi ha accolto in modo straordinario. I ragazzi sono tutti perbene, sono persone speciali". Nelle dichiarazioni, spazio anche al rapporto con il papà: "Papà (Simone, difensore in Serie C tra metà anni Novanta e i primi Duemila, ndr) mi portava ogni giorno da Lucca a Firenze e ritorno. La passione l’ho presa da lui, se sono arrivato qui il merito è anche suo".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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