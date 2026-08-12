Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità
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L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra sulla nuova centralità di Giovanni Simeone nel Toro di Ignazio Abate. La fascia da capitano indossata già nella prima amichevole e la scelta del club di dedicare la seconda maglia alla storica amicizia con il River Plate, la sua squadra del cuore in patria, non sembrano essere dettagli casuali. Sono, piuttosto, i primi segnali di un ruolo che sta cambiando e di una considerazione diversa nei confronti dell’argentino, sempre più al centro del progetto granata. "Il nuovo corso del Toro, sotto la guida di Abate, si sta costruendo intorno ai tre capitani: Zapata, Vlasic e Simeone". Non è soltanto una questione di gerarchie, ma di responsabilità. Una trasformazione che coinvolge anche il rapporto con Abate, che sembra puntare molto sul suo carisma e sulla sua leadership. "Finora, dovunque ha giocato, gli hanno sempre tutti richiesto esclusivamente i gol, adesso il Toro gli progetta un ruolo da uomo-squadra a tutto tondo". Dopo gli undici gol della scorsa stagione, dunque, il Toro si aspetta ancora tanto sotto porta, ma il nuovo Simeone dovrà portare qualcosa in più: personalità, esempio e capacità di trascinare i compagni.
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport
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