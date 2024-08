La Gazzetta dello Sport: “La spinta di Ricci per più inserimenti e più gol”

Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport è presente un approfondimento su Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 del Torino che è reduce da un'ottima prestazione contro il Cosenza in Coppa Italia. Il regista granata è intervenuto anche in conferenza stampa al termine del match e ha spiegato su cosa stia lavorando la squadra per assorbire al meglio i nuovi dettami calcistici di Paolo Vanoli, allenatore che in estate ha preso il posto di Ivan Juric. Ricci ha affermato che si sente di dover migliorare maggiormente in zona gol perché Vanoli gli chiede di inserirsi con più frequenza e di trovare maggiormente la porta. Dalla sua crescita in attacco potrebbe beneficiarne anche tutta la squadra perché le sue doti tecniche servono nel breve e anche per aprirsi in fascia andando ad inserirsi poi alle spalle degli avversari.