La Gazzetta dello Sport: “L’anno del Toro in quattro sfide”

"Sarà l'anno del Toro Il 2024 sarà strategicamente di grande rilievo per il club" scrive La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Quattro le sfide del nuovo per il club granata secondo l'analisi del quotidiano: "Infrastrutture, vivaio, settore femminile e prima squadra". Nell'agenda granata spicca l'appuntamento Robaldo con la prima partita simbolica da disputare il 4 maggio (i lavori termineranno poi a maggio 2025). Sul settore giovanile La Gazzetta dello Sport scrive: "Anche allenata da Scurto sta facendo un percorso virtuoso. Stanno brillando i talenti di Alessandro Dellavalle, Aaron Ciammaglichella e Zanos Savva. Stuzzicano non poco Juric". Poi c'è la Prima squadra femminile, seconda in campionato e impegnata anche nelle semifinali di Coppa Italia regionale: "Sia dalla Coppa Italia sia dal campionato potrà arrivare il pass per la Serie C del prossimo anno". Infine la Prima squadra di Juric: "Il Toro è posizionato poco sotto la zona che può valere l’ingresso in una coppa europea. Che resta perfettamente a tiro. L'obietto è migliorare il bottino di punti dello scorso anno per provare a stabilizzarsi nel G-8 del campionato di Serie A, in una posizione dal respiro europeo".