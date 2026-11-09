"Il Toro ha tre certezze. Coco, Mandragora e la forma di Adams: Abate ripartirà così. Coco sempre più sicuro, Rolando solido a centrocampo e Ché al top in granata: dopo la sosta saranno cruciali". L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza il momento in casa granata all'inizio della seconda sosta autunnale, focalizzandosi sui pilastri da cui Ignazio Abate ripartirà per affrontare il lungo ciclo di gare che condurrà la Serie A fino alla primavera. Il quotidiano individua i tre punti fermi dell'undici granata emersi in questo avvio di stagione: "In attacco spicca la crescita di Ché Adams, autore di 4 gol e protagonista del suo miglior avvio a Torino, capace di creare due enormi occasioni nel finale contro il Lecce tra il palo in rovesciata e la girata acrobatica. A centrocampo il faro è Rolando Mandragora: portato in panchina da Abate contro i salentini solo per spingere il gruppo ed evitare ricadute muscolari, il mediano tornerà a pieni regimi al rientro dalla sosta per dare equilibrio e leadership. In difesa domina Saul Coco, sempre più colonna e guida autorevole del reparto con 11 presenze da titolare su 11". Infine, uno sguardo all'agenda degli impegni post-pausa che attenderanno la formazione granata alla ripresa del campionato: "L'agenda del Toro. Sabato 21 novembre la difficile trasferta a Napoli (ore 20.45), per poi ospitare la Lazio all'Olimpico Grande Torino sabato 28 novembre (ore 18) e chiudere il trittico domenica 6 dicembre al Ferraris contro il Genoa (ore 12.30)".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.