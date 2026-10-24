L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre celebrando la vittoria del Toro per 3-2 sul Monza e la terza vittoria consecutiva. Tre come i gol segnati ieri, ma anche a Parma. "Uno: Fitz-Jim va a segno con un’incursione ricca di qualità. Due: Belghali si regala una rete da copertina per preparazione ed esecuzione. Tre: Vlasic rompe il personale ghiaccio come sanno fare i giocatori che con il pallone hanno un rapporto speciale". E i gol subiti sembrano quasi un fuoco amico, prima con l'assist di Comuzzo a Varela, poi direttamente con l'autogol di Patterson. Il Toro fa un grande salto in avanti in classifica, supera momentaneamente la Juventus e il Napoli e si porta a pari merito di Cagliari e Frosinone. Ma quel che conta è anche l'identità del Toro: "Il pallone scorre veloce, non c’è interprete che non sappia cosa fare o dove andare: la ricerca della felicità di Abate è a buon punto. Se Mandragora alza ritmo e testa, tutto attorno - scrive La Gazzetta dello Sport - i movimenti sono quelli più logici e giusti".

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