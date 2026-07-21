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Il recap dell'allenamento di oggi: ecco cosa chiede Abate (VIDEO)
Gaetano Oristanio è protagonista sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. A Pinzolo, il trequartista si è presentato, parlando delle prime sensazioni della sua nuova esperienza in granata. Sul nuovo tecnico, il classe 2002 ha dichiarato: "Coraggio e personalità. Ha concetti chiari, idee definite. Vuole che riusciamo a essere sia sfrontati sia disciplinati. La parola giusta per descrivere le richieste di Abate è coraggio". Oristanio ha ritrovato anche un suo ex compagno in maglia nerazzurra, Cesare Casadei: "Lo conoscevo da molti anni perché abbiamo fatto insieme il settore giovanile all’Inter. Era un ragazzo, ho ritrovato un grandissimo calciatore".
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Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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