Gaetano Oristanio è protagonista sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. A Pinzolo, il trequartista si è presentato, parlando delle prime sensazioni della sua nuova esperienza in granata. Sul nuovo tecnico, il classe 2002 ha dichiarato: "Corag­gio e per­so­na­lità. Ha con­cetti chiari, idee defi­nite. Vuole che riu­sciamo a essere sia sfron­tati sia disci­pli­nati. La parola giu­sta per descri­vere le richie­ste di Abate è corag­gio". Oristanio ha ritrovato anche un suo ex compagno in maglia nerazzurra, Cesare Casadei: "Lo cono­scevo da molti anni per­ché abbiamo fatto insieme il set­tore gio­va­nile all’Inter. Era un ragazzo, ho ritro­vato un gran­dis­simo cal­cia­tore".

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