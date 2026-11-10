Sono parecchi i giocatori che abbandonano Torino per gli impegni con le rispettive nazionali e tra questi c'è, un po' a sorpresa, Ricardo Rodriguez. Come sottolineato su La Gazzetta dello Sport, il difensore è stato convocato nonostante i problemi fisici: "Starà allo staff elve­tico valu­tare il difen­sore, che nell’alle­na­mento dopo Parma-Torino aveva patito una lesione ten­di­nea ai fles­sori della coscia sini­stra". Tra le pagine si legge anche di Comuzzo che: "ha gio­cato pra­ti­ca­mente in tutte le posi­zioni della linea di difesa, a destra come a sini­stra e anche in mezzo, fino anche a fare il ter­zino 'bloc­cato' nella cor­sia man­cina quando l’alle­na­tore ha optato per la difesa a quat­tro. Gio­vanni Simeone, uno dei lea­der dello spo­glia­toio, ha rac­con­tato quanto forte sia stato l’impatto all’interno del gruppo gra­nata. 'Tanti dei nuovi arri­vati mi hanno col­pito, ma se devo dire un nome è quello di Comuzzo - aveva sot­to­li­neato il Cho­lito a metà otto­bre —. Sem­bra esperto ma è gio­va­nis­simo, con tanta strada da fare. Pren­diamo la par­tita con­tro la Fio­ren­tina: è stato bravo ad annul­lare uno come Mastan­tuono. Mi ha col­pito'".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.