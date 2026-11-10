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"Giuro, è sempre! Giorgio Ferrini-Torino nel cuore"
Sono parecchi i giocatori che abbandonano Torino per gli impegni con le rispettive nazionali e tra questi c'è, un po' a sorpresa, Ricardo Rodriguez. Come sottolineato su La Gazzetta dello Sport, il difensore è stato convocato nonostante i problemi fisici: "Starà allo staff elvetico valutare il difensore, che nell’allenamento dopo Parma-Torino aveva patito una lesione tendinea ai flessori della coscia sinistra". Tra le pagine si legge anche di Comuzzo che: "ha giocato praticamente in tutte le posizioni della linea di difesa, a destra come a sinistra e anche in mezzo, fino anche a fare il terzino 'bloccato' nella corsia mancina quando l’allenatore ha optato per la difesa a quattro. Giovanni Simeone, uno dei leader dello spogliatoio, ha raccontato quanto forte sia stato l’impatto all’interno del gruppo granata. 'Tanti dei nuovi arrivati mi hanno colpito, ma se devo dire un nome è quello di Comuzzo - aveva sottolineato il Cholito a metà ottobre —. Sembra esperto ma è giovanissimo, con tanta strada da fare. Prendiamo la partita contro la Fiorentina: è stato bravo ad annullare uno come Mastantuono. Mi ha colpito'".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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