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Il commento della gara tra Torino e Carrarese (VIDEO)
"Pedersen è l'uomo-chiave delle fasce di Abate". La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna si concentra sull'impatto di Marcus Pedersen nella rosa di Abate. Rientrato per ultimo dalle vacanze estive causa impegni ai Mondiali con la Norvegia e dopo una preparazione intensa al Filadelfia, il ventiseienne norvegese ha debuttato da titolare in Coppa Italia contro la Carraraese firmando l'assist decisivo per il gol qualificazione di Simeone: "Il Mondiale con la sua Norvegia gli ha allungato il periodo delle vacanze: Marcus Pedersen è stato l’ultimo a rimettere piede al Filadelfia, ma domenica - alla prima serata in Coppa Italia - è stato il primo ad aprire il gas". Con soli pochi minuti amichevoli contro l'Avellino nelle gambe prima della Coppa, Pedersen ha subito convinto Abate ed è candidato a partire titolare anche al debutto in Serie A contro il Milan di Amorim: "Da lui Abate ha ricavato tante, interessanti, annotazioni: non solo per l’assist, il suo è stato un buon debutto in vista della prima giornata di Serie A di domenica sera (alle ore 20.45) contro il Milan di Amorim".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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