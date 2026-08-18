"Pedersen è l'uomo-chiave delle fasce di Abate". La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna si concentra sull'impatto di Marcus Pedersen nella rosa di Abate. Rientrato per ultimo dalle vacanze estive causa impegni ai Mondiali con la Norvegia e dopo una preparazione intensa al Filadelfia, il ventiseienne norvegese ha debuttato da titolare in Coppa Italia contro la Carraraese firmando l'assist decisivo per il gol qualificazione di Simeone: "Il Mon­diale con la sua Nor­ve­gia gli ha allun­gato il periodo delle vacanze: Mar­cus Peder­sen è stato l’ultimo a rimet­tere piede al Fila­del­fia, ma dome­nica - alla prima serata in Coppa Ita­lia - è stato il primo ad aprire il gas". Con soli pochi minuti amichevoli contro l'Avellino nelle gambe prima della Coppa, Pedersen ha subito convinto Abate ed è candidato a partire titolare anche al debutto in Serie A contro il Milan di Amorim: "Da lui Abate ha rica­vato tante, inte­res­santi, anno­ta­zioni: non solo per l’assist, il suo è stato un buon debutto in vista della prima gior­nata di Serie A di dome­nica sera (alle ore 20.45) con­tro il Milan di Amo­rim".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

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