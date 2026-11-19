Su Pietro Pellegri si concentra l'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport: "Pietro Pellegri sta inseguendo un sogno, vuole tornare a giocare in Serie A con la maglia del Torino e con quella maglia vuole esultare ancora. Un obiettivo non scontato, considerando ciò che ha dovuto superare negli ultimi due anni, ma soprattutto un traguardo che sembra avvicinarsi". "Riscatto" è forse la parola che meglio può attribuirsi all'attaccante del Torino, ma è un termine che si sposa bene anche con Cesare Casadei, le cui parole sono riportate poche righe più sotto: "Voglio il meglio per me e la squadra". Dopo un anno altalenante, il Torino si aspetta dal centrocampista stabilità e continuità.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.