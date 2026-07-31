L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con il focus sulla quarta amichevole stagionale. Il Toro volerà in Inghilterra per affrontare il Burnley e ci saranno quattro giocatori che si metteranno alla prova: "Il primo è quello di Vlasic, capitano designato per l’amichevole nella casa del Burnley, domenica alle ore 15 inglesi (le 16 in Italia). Gli altri tre andranno a Comuzzo, Comert e Adams". In Inghilterra ci sarà infatti un Toro molto diverso, grazie soprattutto al mercato, che in questa settimana ha portato tre nuovi acquisti: Comuzzo, Comert e Kian Fitz Jim. In più c'è il rientro di Vlasic: "Il mago di Spalato è rientrato in città nello scorso fine settimana, lunedì ha svolto le visite mediche, poi ha cominciato ad allenarsi". Discorso simile per Ché Adams: "C’entra anche lui in questo discorso, perché in ritiro a Pinzolo - prosegue La Gazzetta dello sport -è arrivato negli ultimi giorni, si è inserito dunque nella coda del periodo di lavoro in quota, ma ha comunque colpito la sensibilità di Abate".

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