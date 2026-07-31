Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità
Il calciomercato del Torino dopo un mese (VIDEO)
L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con il focus sulla quarta amichevole stagionale. Il Toro volerà in Inghilterra per affrontare il Burnley e ci saranno quattro giocatori che si metteranno alla prova: "Il primo è quello di Vlasic, capitano designato per l’amichevole nella casa del Burnley, domenica alle ore 15 inglesi (le 16 in Italia). Gli altri tre andranno a Comuzzo, Comert e Adams". In Inghilterra ci sarà infatti un Toro molto diverso, grazie soprattutto al mercato, che in questa settimana ha portato tre nuovi acquisti: Comuzzo, Comert e Kian Fitz Jim. In più c'è il rientro di Vlasic: "Il mago di Spalato è rientrato in città nello scorso fine settimana, lunedì ha svolto le visite mediche, poi ha cominciato ad allenarsi". Discorso simile per Ché Adams: "C’entra anche lui in questo discorso, perché in ritiro a Pinzolo - prosegue La Gazzetta dello sport -è arrivato negli ultimi giorni, si è inserito dunque nella coda del periodo di lavoro in quota, ma ha comunque colpito la sensibilità di Abate".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport
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