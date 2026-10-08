Forse ci si aspettava di più in questo avvio di stagione da parte di Gvidas Gineitis. Il lituano ha balbettato in questa prima parta di annata, in linea con il Torino. Al centrocampo granata è mancata spesso la sua gamba e questo nella doppia fase alla lunga è pesato sull'equilibrio della squadra. Gli impegni con la Lituania sono terminati, lì il classe 2004 resta un elemento imprescindibile: 35 presenze e 5 gol siglati. Ora deve dare risposte con la maglia granata, questo è il momento della verità per la sua carriera come riporta la Gazzetta dello Sport.

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 1: Gvidas Gineitis of Torino FC in action during the Coppa Italia match between Torino FC and AC Monza at Stadio Olimpico Grande Torino on September 1, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

"È tornato dagli impegni in nazionale con la saccoccia piena, come spesso gli era capitato in passato. Gvidas Gineitis è rientrato in granata, quel colore che per lui è casa sin dal gennaio 2022, quando non aveva compiuto 18 anni e il responsabile del settore giovanile Ruggero Ludergnani lo fece arrivare dalla sua Ferrara. Il centrocampista si appresta ora ad affrontare uno degli snodi più importanti della sua carriera". Prosegue la "rosa", che analizza l'apporto offensivo del giocatore in questa sua esperienza in granata: "Quei tre gol rappresentano il suo bottino nella prima squadra del Toro, a fronte di 86 presenze con in più quattro assist. Un conto che ora Gineitis vuole aumentare".