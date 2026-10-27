Tre vittorie consecutive sono un dato di fatto più che positivo, anche se adesso l'asticella si alza. La Gazzetta dello Sport guarda il Torino con ottimismo esaltando il gruppo di Abate, spendendo parole soprattutto per Vlasic: "Venerdì Vla­sic si è sbloc­cato in cam­pio­nato, piaz­zando il gol del momen­ta­neo tre a uno con­tro il Monza. Non può essere cer­ta­mente un caso, e non lo è, se quando il Toro è uscito dalla pausa di set­tem­bre della Serie A le pre­sta­zioni del croato siano state un cre­scendo. Insieme a lui il Toro ha alzato i deci­bel e ha schiac­ciato il piede sull’acce­le­ra­tore". Servirà sicurezza, servirà continuare sul percorso, senza aver paura degli ostacoli: "Igna­zio Abate non rinun­cia al suo pro­fondo ser­ba­toio di qua­lità e di talento, non sna­tura il dna che ha fatto del suo Toro la squa­dra rive­la­zione dopo la sosta del cam­pio­nato di set­tem­bre".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.