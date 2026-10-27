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Comuzzo e Cacciamani: la coppia inventata da Abate
Tre vittorie consecutive sono un dato di fatto più che positivo, anche se adesso l'asticella si alza. La Gazzetta dello Sport guarda il Torino con ottimismo esaltando il gruppo di Abate, spendendo parole soprattutto per Vlasic: "Venerdì Vlasic si è sbloccato in campionato, piazzando il gol del momentaneo tre a uno contro il Monza. Non può essere certamente un caso, e non lo è, se quando il Toro è uscito dalla pausa di settembre della Serie A le prestazioni del croato siano state un crescendo. Insieme a lui il Toro ha alzato i decibel e ha schiacciato il piede sull’acceleratore". Servirà sicurezza, servirà continuare sul percorso, senza aver paura degli ostacoli: "Ignazio Abate non rinuncia al suo profondo serbatoio di qualità e di talento, non snatura il dna che ha fatto del suo Toro la squadra rivelazione dopo la sosta del campionato di settembre".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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