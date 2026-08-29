L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra su Giovanni Simeone, sempre più importante nel Torino di Ignazio Abate. Il quotidiano sottolinea come, "al di là dei numeri, però, è proprio la qualità delle giocate e lo spirito che ci mette in ogni partita a rendere il Cholito sempre più centrale nel progetto granata". Un'importanza che cresce anche per la presenza di tanti giovani in rosa: "Simeone ha tatuati addosso i valori granata". Contro il Sassuolo sarà ancora lui a guidare l'attacco, "un punto fermo che prescinde dagli assetti". Spazio anche alle scelte di formazione: Casadei sarà assente per un affaticamento, mentre Njie, reduce da "una grande settimana", si candida per una maglia dal primo minuto. Sul mercato, infine, Abate ribadisce: "Mi aspetto degli innesti. Il direttore lavora 24 ore al giorno per migliorare la qualità della rosa".

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