Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità
L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra su Giovanni Simeone, sempre più importante nel Torino di Ignazio Abate. Il quotidiano sottolinea come, "al di là dei numeri, però, è proprio la qualità delle giocate e lo spirito che ci mette in ogni partita a rendere il Cholito sempre più centrale nel progetto granata". Un'importanza che cresce anche per la presenza di tanti giovani in rosa: "Simeone ha tatuati addosso i valori granata". Contro il Sassuolo sarà ancora lui a guidare l'attacco, "un punto fermo che prescinde dagli assetti". Spazio anche alle scelte di formazione: Casadei sarà assente per un affaticamento, mentre Njie, reduce da "una grande settimana", si candida per una maglia dal primo minuto. Sul mercato, infine, Abate ribadisce: "Mi aspetto degli innesti. Il direttore lavora 24 ore al giorno per migliorare la qualità della rosa".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport
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