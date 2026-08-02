Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Torino: ecco tutte le ultime novità
Dalla Calabria a sostenere il Toro a Pinzolo (VIDEO)
Oltre ai nuovi arrivi, tutti convocati, il Toro in Inghilterra prova ad affidarsi alle sue certezze: “toccherà a Ismajli guidare la difesa, a centrocampo Gineitis dovrà dare forza e spinta, sulla trequarti Vlasic potrebbe essere subito titolare.“ Per La Gazzetta dello sport è favorito Mascardi tra i pali e Comert strapperà subito la sua prima maglia da titolare. Panchina, invece, per Fitz-Jim, ancora in ripresa dall’intervento alla spalla del maggio scorso, l’olandese può sperare di essere inserito nella ripresa al posto di Luongo che dovrebbe avere un’altra chance in regia. Oltre al mediano 2008 saranno riproposti tutti i giovani: “Njie potrebbe partire (come già accaduto contro il Cittadella) come esterno di fascia destra nel 3-4-21, con Cacciamani (in foto) sulla sinistra.”.
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