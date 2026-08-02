Oltre ai nuovi arrivi, tutti convocati, il Toro in Inghilterra prova ad affidarsi alle sue certezze: “toc­cherà a Isma­jli gui­dare la difesa, a cen­tro­campo Ginei­tis dovrà dare forza e spinta, sulla tre­quarti Vla­sic potrebbe essere subito tito­lare.“ Per La Gazzetta dello sport è favorito Mascardi tra i pali e Comert strapperà subito la sua prima maglia da titolare. Panchina, invece, per Fitz-Jim, ancora in ripresa dall’intervento alla spalla del maggio scorso, l’olandese può sperare di essere inserito nella ripresa al posto di Luongo che dovrebbe avere un’altra chance in regia. Oltre al mediano 2008 saranno riproposti tutti i giovani: “Njie potrebbe par­tire (come già acca­duto con­tro il Cit­ta­della) come esterno di fascia destra nel 3-4-21, con Cac­cia­mani (in foto) sulla sini­stra.”.