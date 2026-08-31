L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con lo stato d'animo del Cholito Simeone. L'argentino dopo il match contro il Sassuolo ha subito spiegato ai microfoni di volersi togliere "l'amarezza di dosso" a partire già dalla sfida di Coppa Italia contro il Monza: "Simeone riversa nell’ambiente l’orgoglio e la passione, la voglia di riscatto e la fame. Lui che ha sbloccato la stagione, firmando il primo gol dell’annata ai trentaduesimi alla Carrarese". Il Toro vuole e deve rialzarsi immediatamente e Abate ha il tempo di trovare i giusti correttivi: "Abbiamo una partita importante, sicuramente proveremo a vincere – prosegue l’analisi di Simeone -. In questo momento è un bene che si rigiochi subito, perché non è questo l’inizio di campionato che avevamo immaginato e sperato". Dopo il match con il Sassuolo, Abate è rimasto a lungo negli spogliatoi con i suoi calciatori, un momento di confronto delicato, necessario a prendere coscienza.

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