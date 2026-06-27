"C'è una voglia di Toro che filtra chiara sin dall'Argentina, sin dall'altra parte del mondo" con queste parole si apre l'articolo presente su La Gazzetta dello Sport che riguarda la volontà di Simeone di vestire ancora la maglia granata: l'incontro di pochi giorni fa con Cairo e Petrachi ha avuto esito positivo e ora si guarda in avanti: "Nel Toro del futuro il Cholito dovrà essere un punto cardinale". Il primo anno sotto la Mole per l'attaccante è andato benissimo, e adesso l'argentino punta di nuovo alla doppia cifra con la carica e l'entusiasmo che lo contraddistinguono. Intanto, il Torino ha fissato i prossimi impegni: la squadra di Abate torna al Filadelfia il 10 luglio. Il 12 ci sarà l'allenamento a porte aperte, il giorno dopo comincerà il ritiro a Pinzolo.

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Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.