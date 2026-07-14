E' iniziato il ritiro di Pinzolo e ha quindi preso il via la fase di preparazione estiva del Toro di Ignazio Abate, in vista della nuova stagione. Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport viene dedicato un focus ad una figura sempre più centrale dello scacchiere granata. Così infatti scrive la Rosea: "Eccolo, Gio­vanni Simeone. A spin­gere quando pos­si­bile, a resi­stere quando le fre­quenze cre­scono, a strin­gere i denti quando la fatica potrebbe pren­dere il soprav­vento. Ma sem­pre con il piglio del lea­der e del tra­sci­na­tore. Per­ché con l’avvio delle due set­ti­mane in Tren­tino, per il Cho­lito è comin­ciata una nuova avven­tura". Sempre più uomo squadra, nonché leader tecnico del gruppo, il Cholito è un esempio ed un punto di riferimento per i giovani. E l'argentino è davvero carico per la sua seconda annata in granata, come riporta il quotidiano del gruppo RCS: "Entu­sia­smo. C’è una parola che descrive il suo avvio di sta­gione. L’ha spesa il diret­tore spor­tivo Gian­luca Petra­chi, nel giorno della pre­sen­ta­zione di Abate".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del quotidiano.

Segui il Torino in ritiro a Pinzolo grazie a Toro News: per tutti i nostri lettori è previsto uno sconto dedicato ed esclusivo prenotando una camera o un appartamento presso una delle strutture convenzionate: qui i dettagli.