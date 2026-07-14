Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità su La Gazzetta dello Sport
Inizia il ritiro del Torino a Pinzolo! (VIDEO)
E' iniziato il ritiro di Pinzolo e ha quindi preso il via la fase di preparazione estiva del Toro di Ignazio Abate, in vista della nuova stagione. Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport viene dedicato un focus ad una figura sempre più centrale dello scacchiere granata. Così infatti scrive la Rosea: "Eccolo, Giovanni Simeone. A spingere quando possibile, a resistere quando le frequenze crescono, a stringere i denti quando la fatica potrebbe prendere il sopravvento. Ma sempre con il piglio del leader e del trascinatore. Perché con l’avvio delle due settimane in Trentino, per il Cholito è cominciata una nuova avventura". Sempre più uomo squadra, nonché leader tecnico del gruppo, il Cholito è un esempio ed un punto di riferimento per i giovani. E l'argentino è davvero carico per la sua seconda annata in granata, come riporta il quotidiano del gruppo RCS: "Entusiasmo. C’è una parola che descrive il suo avvio di stagione. L’ha spesa il direttore sportivo Gianluca Petrachi, nel giorno della presentazione di Abate".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del quotidiano.
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