La Gazzetta dello Sport: “Toro all’assalto, Zapata più Sanabria per l’Europa”

Tra le pagine odierne de La Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per il Torino che questa sera se la vedrà con il Cagliari nella difficile trasferta sarda. I granata si sono rigenerati con una settimana di riposo per il rinvio del match con la Lazio e quindi il tecnico Ivan Juric ha avuto modo di preparare al meglio questo incontro. Si sono potuti rigenerare al cento per cento anche i due attaccanti Antonio Sanabria e Duvan Zapata che questa sera dovranno trascinare la squadra alla ricerca di punti importanti per l'Europa. Al Toro servono i gol dei loro due attaccanti che devono trovare la strada per la porta avversaria con maggiore regolarità date le 18 reti segnate fin qui dopo 20 partite.