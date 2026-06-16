L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con la prestazione di Ché Adams al Mondiale con la Scozia nella vittoria con Haiti per 1-0. "La prima partita di Ché Adams nella Coppa del Mondo ha messo sotto gli occhi di tutti quello che i tifosi del Toro sanno da tempo. E' un giocatore speciale perché è un attaccante che unisce tecnica di base, intelligenza tattica, freddezza, solidità e disponibilità al sacrificio". In patria ha preso il soprannome di "Chelé" per l'aggancio sublime che ha aperto l'azione della rete segnata dalla sua Nazionale. Dopo il Mondiale, lo scozzese potrà diventare un tassello importante per il Toro: "Nel quadro di Abate Ché Adams potrebbe rivelarsi un giocatore importante, sa fare tante cose, 18 gol in 74 partite con i granata. Poi ci sono gli assist, le sponde e i movimenti senza palla per aprire spazio ai compagni. Adams potrebbe essere la spalla ideale al fianco di un attaccante fisicamente più strutturato come ad esempio Zapata.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport