L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si focalizza sul numero dieci del Toro. Nikola Vlasic è arrivato al Filadelfia da qualche giorno, dopo il Mondiale con la sua Croazia, e ieri ha iniziato un piccolo allenamento insieme a Ché Adams. Il nuovo Toro si costruisce attorno a lui: "Vlasic e Abate hanno iniziato a parlare di Toro e a immaginare il loro futuro insieme ben prima di conoscersi. A metà giugno, dall’America, il trequartista aveva dato il benvenuto al nuovo tecnico". La scorsa stagione è stata senza ombra di dubbio la sua migliore da quando è a Torino, nove gol e cinque assist, ma adesso sta ad Abate la capacità di trovargli la posizione ideale quasi da tuttocampista nel 3-4-2-1: "Logica vuole che il suo posto sia sulla trequarti, magari sul lato destro, pronto a effettuare la prima pressione e a sfruttare le ripartenze con la sua qualità. Nella scorsa stagione - prosegue La Gazzetta dello Sport - era l’uomo che teneva collegati i reparti, che scendeva a prendersi il pallone e rilanciava l’azione, il primo a mettere pressione sul possesso palla avversario".

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