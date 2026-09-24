"Rieccoli. Ieri, per la prima volta dopo due anni, si sono allenati di nuovo insieme al Filadelfia". Così apre l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sul duo Zapata-Pellegri. Due attaccanti che hanno subito l'operazione al ginocchio in tempi diversi: il colombiano il 5 ottobre 2024, mentre l'italiano per due volte, nel 2024 e a gennaio. Ieri i due erano presenti al Filadelfia e "sono al lavoro per sfruttare al massimo le tre settimane di pausa e farsi trovare pronti alla ripresa del campionato, cioè da lunedì 12 ottobre con l’Udinese". Se Abate riuscisse a recuperare la coppia, avrebbe a disposizione cinque attaccanti con caratteristiche diverse."Come Simeone e Adams, e tre più di stazza, come Zapata, Kulenovic e appunto Pellegri. Starà al tecnico - conclude La Gazzetta dello Sport trovare le giuste alchimie, a seconda degli avversari e dei momenti della partita".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport