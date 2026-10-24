"Evidentemente Ignazio Abate ha anche la capacità di annullare i sortilegi calcistici". La Repubblica racconta così il successo per 3-2 del Torino contro il Monza, una vittoria che vale la terza consecutiva e il sesto posto in classifica, davanti a Juventus e Napoli. Un risultato che permette ai granata di lasciarsi alle spalle le difficoltà iniziali e ritrovare fiducia. Fitz-Jim, Belghali e Vlasic firmano una serata importante, con il Toro capace di reagire al pareggio di Varela e trovare la rete decisiva. Per il quotidiano, è stata "una vittoria costruita con le armi che di solito sono abituali al Monza: pressione, duelli individuali, grinta e determinazione". Abate conferma il 3-5-2 e raccoglie i frutti delle sue scelte, mentre Vlasic ritrova il gol e Belghali si conferma tra i migliori in campo. Ora i granata guardano alla prossima sfida: martedì al Grande Torino arriva il Como.

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