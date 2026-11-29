"Lazio spietata, due gol in tre minuti: il Toro gioca ma resta a mani vuote. Gli errori individuali puniscono ancora i granata ma Abate non demorde: 'Sono sicuro che poi i risultati arriveranno'". L'edizione odierna de La Repubblica apre le pagine dedicate allo sport analizzando la sconfitta interna per 2-1 contro la capolista biancoceleste, quarta battuta d'arresto nelle ultime cinque giornate a cinque giorni dalle celebrazioni per il 120° anniversario del club. Il quotidiano mette in risalto il paradosso di una squadra capace di esprimere una propria identità collettiva e creare diverse occasioni con Simeone e Casadei, ma puntualmente tradita dalla fragilità difensiva — almeno una rete subita in casa da dodici partite consecutive — e colpita dal cinismo della squadra di Gattuso prima sul colpo di testa di Provstgaard su calcio d'angolo (complice una marcatura larga di Coco) e poi sulla combinazione Zaccagni-Isaksen: "Ora la classifica inizia a fare acqua prima delle due trasferte consecutive contro Genoa e Inter: proprio a Marassi, domenica alle 12.30 come accaduto lo scorso febbraio a Baroni, Abate si gioca almeno un pezzo di futuro. 'Avverto la fiducia della squadra e della società, c'è da tener botta perché io vedo della luce. La situazione Rodriguez? Dipende dalla società, non da me'". In chiusura, spazio alla reazione d'orgoglio nella ripresa firmata da Ché Adams e al clima sugli spalti tra gli applausi rivolti all'impegno dei giocatori e la contestazione indirizzata al presidente Urbano Cairo: "'Ci è mancato il colpo decisivo per pareggiarla, ma crediamo fortemente nelle idee del nostro allenatore e i tifosi hanno capito il nostro sforzo', spiega l'attaccante scozzese, mentre il patron incassa i fischi dal suo palco smentendo le voci legate alla Sampdoria".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Repubblica.