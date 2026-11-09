"Il Toro cerca la ripartenza. Abate studia il Napoli e aspetta Mandragora". L'edizione odierna de la Repubblica si concentra sul momento di riflessione in casa granata durante la sosta per le nazionali, tra l'immersione nella storia del club e il lavoro per ritrovare il miglior ritmo di gioco. Il quotidiano racconta la domenica speciale vissuta dal tecnico al Filadelfia e la necessità di ritrovare il perno della mediana: "Ignazio Abate ha partecipato con profonda commozione alla messa per il cinquantesimo anniversario della scomparsa di Giorgio Ferrini, respirando il tremendismo granata insieme ai dirigenti Barile, Gazzi e Moretti e ai figli del Capitano dei capitani. Finita la commemorazione, l'attenzione del mister si è spostata sullo studio del Napoli, prossimo avversario al rientro, e sul recupero di Rolando Mandragora. L’assenza del numero otto — out dal 23 ottobre per un problema muscolare — ha coinciso con l'abbassamento dei giri del motore della squadra; ora la sosta permetterà al regista di tornare in piena forma e riprendere in mano il centrocampo nella sfida al Maradona". Infine, l'attenzione si sposta sulla rosa dimezzata dagli impegni internazionali durante la pausa del campionato: "Sono ben 14 i calciatori granata convocati dalle rispettive selezioni (tra cui Adams, Vlasic, Perri, Coco, Comuzzo e Cacciamani), lasciando ad Abate un gruppo ridotto con cui lavorare in vista della ripresa".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de la Repubblica.