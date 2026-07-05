L'edizione torinese de La Repubblica torna sui disordini avvenuti prima del Derby della Mole del 24 maggio, che hanno visto Marco Basoccu, tifoso juventino, rimanere ferito da un lacrimogeno. Dall'indagine sono emersi nuovi dettagli, con una nuova accusa verso un collega del poliziotto indagato: "Il primo, agente del V Reparto mobile di Torino è accusato di lesioni aggravate e rischia gli arresti domiciliari, richiesti dal pm Paolo Scafi al termine delle analisi della Squadra mobile". Il quotidiano continua: "Il secondo invece risponde di favoreggiamento perché avrebbe ostacolato la "caccia" degli investigatori al responsabile del lancio".

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