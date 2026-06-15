"Il Mondiale avvalora l'ottimo stato di forma del Che". L'edizione odierna di Repubblica passa in rassegna i temi più importanti della settimana. Nella giornata di ieri è sceso in campo il primo nazionale granata, si tratta di Che Adams: "L'attaccante granata ha ben debuttato con la Scozia che ha piegato Haiti riuscendo anche a ispirare il gol decisivo realizzato alla mezz'ora da McGinn". Dopodomani invece toccherà agli altri due giocatori granata impegnati nella coppa del mondo: Nikola Vlasic e Marcus Pederesen. Inoltre, il quotidiano riprende la notizia del possibile ritorno a Verona dell'ex tecnico del Toro Marco Baroni: "Prima di firmare per i gialloblu Baroni dovrà trovare l'accordo con il Torino per la risoluzione del contratto che andrà in scadenza fra un anno".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del quotidiano.