"Abate va al test del Maradona di fronte al maestro Allegri: 'Servirà grande personalità'. Domani sera c'è una sfida complicata contro un Napoli in crisi. Il mister granata: 'La sosta ci ha aiutato a recuperare'". L'edizione odierna di la Repubblica proietta l'ambiente granata verso l'anticipo serale di domani alle 20.45 al Maradona, analizzando il confronto inedito tra il tecnico del Toro e il suo ex allenatore al Milan e vicino di casa a Milano. Il quotidiano racconta il clima opposto con cui le due squadre arrivano allo scontro diretto, separato in classifica da una sola lunghezza: "Mentre il Napoli vive acque burrascose — con il silenzio stampa indetto dal club e l'ex Vanja Milinkovic-Savic pronto a sostituire l'infortunato Meret tra i pali — il Torino undicesimo (appaiato all'Atalanta) cerca l'aggancio dopo la frenata contro Como, Frosinone e Lecce. Abate glissa sui problemi azzurri e carica i suoi: 'Con Allegri ho un rapporto speciale, è fortissimo nelle letture. Incontriamo una grande squadra in uno stadio infuocato: ci servirà una partita equilibrata ma spavalda, di personalità, con l'obiettivo di fare punti'". In chiusura, riflettori puntati sull'infermeria e sulle scelte di formazione in vista del duro ciclo di gare che accompagnerà i granata fino a Natale: "La sosta ha permesso al tecnico di recuperare Rolando Mandragora, elemento chiave per rilanciare una squadra dalla panchina corta dopo il calo coinciso con le tre partite e mezza saltate dal regista. Restano invece da valutare nell'odierna rifinitura le condizioni di Belghali e Vlasic, entrambi tornati ad allenarsi ma in attesa del via libera definitivo per scendere in campo dal primo minuto".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di la Repubblica.