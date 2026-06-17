"Gianluca Petrachi ha inserito in cima al proprio taccuino il nome di Adrian Bernabé", queste le prime righe nell'edizione odierna de La Repubblica. Il ds granata sembra aver messo gli occhi sul talento spagnolo del Parma e vuole regalare il regista che serve ad Ignazio Abate: "Nato nel 2001, il talento spagnolo gioca nel Parma da cinque anni. tatticamente si tratta di un regista mancino che sa impostare il gioco, ma che ha anche una versatilità tale da permettergli non solo di agire davanti alla difesa, ma anche di fare il trequartista". Il quotidiano prosegue poi sul suo contratto: "Andrà in scadenza tra un anno esatto, il 30 giugno 2027, eppure al momento le trattative per il rinnovo sono in fase di stallo". Infine la difficoltà è legata alla richiesta dei ducali: "Il Parma non discute della cessione a fronte di un'offerta inferiore ai 15 milioni". Oltre ai granata sul giocatore è noto da tempo l'interesse della Fiorentina.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa