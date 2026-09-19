"Abate fa scudo ai suoi". Così La Repubblica in entrata. Si snocciolano quindi due temi. Abate che "fa scudo" difende i suoi ragazzi, dicendo di non prendersela con loro, dopo le numerose critiche mosse verso il neo arrivato Perri. E il tema della sfida contro il Bologna, al Dall'Ara, nella quale entrambe le squadre si giocheranno punti piuttosto importanti. "Una partita spartiacque tra serenità è crisi" la definisce così La Repubblica. Ed effettivamente la partita di oggi pomeriggio, 19 settembre, potrebbe essere il riscatto per qualcuno ma anche l'inizio di una crisi per chi, eventualmente, dovesse perdere. Viene ad ogni modo sottolineato come il tecnico che gode di maggior pressione, in questa gara, è Ignazio Abate, e non Palladino appena arrivato sulla panchina rossoblù e al quale sarà dato in ogni caso più tempo.