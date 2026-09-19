Saul Coco si è presentato in conferenza stampa nel postpartita di Bologna-Torino. Ecco le sue dichiarazioni.

C'è qualcosa su cui lavorare per risolvere il problema dei gol subiti? "Sarei più preoccupato se avessi avuto la percezione che il Bologna ci stesse mettendo in pericolo. Il gol è arrivato su una transizione. Sicuramente dovremmo evitare quelle situazioni ed essere più cattivi anche senza palla. È una cosa che dobbiamo migliorare ma io sto vedendo una crescita di gara in gara e dobbiamo solo continuare a lavorare".

Quanto credete in questa impostazione tattica? "Lo ribadisco ora, ma l'ho detto anche qualche settimana fa dopo una sconfitta. Dobbiamo continuare così, abbiamo avuto partite difficili ma ho la sensazione che stiamo crescendo e sono convinto che appena arriveranno risultati prenderemo fiducia".

Che sensazione ha avuto sul rigore negato ad Oristanio? "Non ho parlato con l'arbitro e non ho rivisto ancora le immagini, ma in campo ero convinto che il contatto ci fosse stato. Oristanio andava in porta ma per giudicarlo bene dovrei rivedere l'episodio. Se arbitro e Var non hanno concesso il rigore sicuramente sarà stata una scelta giusta e avranno valutato che non fosse abbastanza".

Come si trova con la difesa a 4? Il Torino è pronto per questo cambio di modulo? "Alla fine il modulo è relativo nel calcio moderno perché è meno posizionale e bisogna muoversi molto, soprattutto contro squadre che giocano uomo su uomo. Noi siamo disposti a giocare con entrambi i moduli".

Come avete festeggiato Kulenovic? "La parte che si vede meno nel calcio sono i compagni che non hanno possibilità di giocare la domenica ma che si allenano forte come tutti. Sandro ha fatto un grandissimo ritiro anche se non ha avuto molte possibilità di giocare. Oggi è entrato con una grande attitudine ed ha anche segnato il gol del pareggio. Se lo meritava: siamo contenti per lui e anche per tutta la squadra".