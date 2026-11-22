"Allegri batte Abate: il Toro sa combattere ma non riesce a segnare. McTominay risolve la sfida, i granata a secco da un mese, anche se qualche occasione c'è stata, come la traversa di Mandragora". L'edizione odierna di la Repubblica analizza la sconfitta di misura subita ieri sera al Maradona, dove il maestro Massimiliano Allegri (alla 19ª vittoria su 26 incroci contro i granata) ha superato l'allievo Ignazio Abate nel derby tra vicini di casa. Il quotidiano mette in luce il dualismo tra la solidità difensiva mostrata per oltre settanta minuti e la sterilità offensiva di una squadra che non va in rete dalla sfida contro il Monza: "Il Napoli piega 1-0 il Torino sbattendo a lungo contro un super Lucas Perri, decisivo su McTominay, Hojlund, Politano e De Bruyne. I granata giocano con personalità — con Cacciamani attento a spingere a sinistra sotto gli occhi degli osservatori azzurri — ma negli ultimi trenta metri svaniscono le idee, lasciando Simeone e Adams senza rifornimenti puliti eccezion fatta per la traversa colpita da fuori da Mandragora allo scadere del primo tempo". In chiusura, riflettori puntati sui cambi nella ripresa, sull'infortunio che ha spezzato gli equilibri difensivi e sul cammino in salita che attende la formazione di Abate fino alle festività natalizie: "L'ingresso di Vlasic per Bragança regala coraggio e campo al Toro a inizio ripresa, mentre l'applauditissimo ex Simeone si danna l'anima davanti al suo vecchio pubblico. Tuttavia, non appena Ismajli alza bandiera bianca per infortunio lasciando il posto a Comert, il castello crolla sul destro vincente di McTominay al 73'. Ora il calendario fino a Natale fa tremare i polsi: sabato arriva la capolista Lazio, poi Genoa, Inter e Cagliari".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di la Repubblica.