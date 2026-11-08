"E' un pari amaro. Abate ai granata: "Sono arrabbiato"". L'edizione odierna de la Repubblica si sofferta sull'opaca prestazione casalinga del Torino contro i salentini, un 1-1 che lascia un forte senso di insoddisfazione nell'ambiente granata. Il quotidiano racconta un pomeriggio grigio all'Olimpico Grande Torino, aperto addirittura da un ritardo di 16 minuti per una linea di porta tracciata male sotto la curva Maratona: "Un Toro spento e privo di ritmo non è riuscito ad andare oltre il pari contro un Lecce alla portata, nonostante un possesso palla sterile del 62 per cento. L'ingresso tardivo dell'insostituibile Ché Adams ha scosso la squadra solo nel finale, quando lo scozzese ha colpito un palo clamoroso e sfiorato il gol con una grande sforbiciata. Abate non nasconde l'amarezza per l'occasione sprecata: "È stata una partita sporca, ma sono arrabbiato per non averla vinta. Ci è mancata l'energia negli ultimi trenta metri dove potevamo fare molto di più". La sfida lascia percepire uno scoramento diffuso tra i tifosi, con un finale accompagnato da alcuni mugugni per un'occasione persa prima della pausa di novembre: "La sosta arriva al momento giusto — spiega Abate —, ci permetterà di recuperare gli infortunati e far tirare il fiato a chi ne ha bisogno. Speravamo di chiudere con una vittoria, ma questo pareggio ci darà ancora più rabbia per continuare a lavorare". In attacco Simeone invita a guardare oltre: "Dobbiamo creare di più e assistere meglio le punte".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de la Repubblica.