"Il Toro fatica ma reagisce. Kulenovic salva Abate: a Bologna punto prezioso. Un'ora di pessimo gioco, poi la papera di Skorupski e i granata che rischiano di vincere". L'edizione odierna de La Repubblica analizza l'1-1 maturato al Dall'Ara contro il Bologna, un pareggio in rimonta che evita il baratro della quarta sconfitta in cinque giornate e regala un po' di respiro alla panchina di Ignazio Abate al termine di una sfida dai due volti. Il quotidiano sottolinea le enormi difficoltà mostrate dal Torino per oltre un'ora di gioco dopo il gol iniziale di Bernardeschi: "Squadra lenta, senza idee e con una condizione atletica rivedibile. I senatori Vlasic e Simeone non riescono a trascinare una formazione giovane e stralunata, faticando a tenere il pallone e ad attaccare la profondità di fronte a un Bologna apparentemente padrone del campo".

A capovolgere l'inerzia del match ci pensano i cambi e l'eroe che non t'aspetti, Sandro Kulenovic: "Entrato nella ripresa come carta della disperazione, l'attaccante croato trova la prima rete in Serie A sfruttando la complicità del portiere Skorupski. La sua stoccata innesca un finale arrembante, dove brilla anche il debuttante Oristanio. Nel finale esplodono le proteste granata per un netto calcio di rigore non concesso proprio su Oristanio per il contatto con Heggem, episodio che Abate preferisce non commentare ma che il trequartista definisce senza mezzi termini 'rigore al 110%'". Ora la sosta per le Nazionali diventa fondamentale per la gestione tecnica: "I tre settimanali di stop permetteranno ad Abate di lavorare a testa bassa al Filadelfia e trovare l'abito tattico migliore, magari valutando il passaggio alla difesa a quattro in vista del ritorno in campo il 12 ottobre contro l'Udinese".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Repubblica.