"Gioca meglio ma non basta: il Toro viaggia come un anno fa. La classifica non premia i passi avanti e ora il calendario prevede sfide toste. Abate: 'Bisogna fare di più per ottenere punti'". L'edizione odierna di la Repubblica analizza il paradosso della squadra granata dopo il ko di misura al Maradona, mettendo a confronto i progressi nel gioco rispetto alla gestione di Marco Baroni con una classifica ancora ferma a quota 14 punti dopo dodici giornate. Il quotidiano evidenzia come i numeri offensivi e difensivi siano migliorati (15 gol segnati e 18 subiti contro gli 11 fatti e 21 incassati dodici mesi fa), ma senza tradursi in punti pesanti negli scontri diretti contro le squadre della parte sinistra della graduatoria, dove il bilancio parla di cinque sconfitte e un solo pareggio: "''C’è rammarico perché solo le buone prestazioni non bastano — ammette Abate —. Anche a Napoli potevamo fare di più: dobbiamo mettere più qualità negli ultimi trenta metri e nella rifinitura'. Ora il calendario fino a Natale fa paura con capolista Lazio, Genoa, Inter e Cagliari all'orizzonte". In chiusura, riflettori puntati sull'emergenza infortuni e sulla scarsa incisività delle alternative dalla panchina, con un giudizio severo nei confronti di Zakaria Aboukhlal: "Oltre all'ansia per le condizioni di Belghali e Ismajli, si conferma il divario tecnico tra gli undici titolari e le riserve. L'esempio lampante è proprio Aboukhlal, che continua a sprecare le occasioni concesse dall'allenatore: al Maradona ha prima dilapidato una buona chance offensiva e poi perso il pallone sanguinoso da cui è scaturito il gol decisivo di McTominay".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di la Repubblica.