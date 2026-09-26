"Pellegri torna in campo per riscattarsi con il Toro. Ha perso l'amore, ma ha ritrovato il pallone". L'edizione odierna de La Repubblica dedica un approfondimento al rientro in gruppo di Pietro Pellegri, tornato ad allenarsi a pieno regime al Filadelfia dopo la seconda rottura del legamento crociato subita nel giro di 18 mesi. Un percorso sfortunato per il talento classe 2001, che dopo la parentesi all'Empoli cerca la svolta definitiva della sua carriera proprio in maglia granata. Il quotidiano ripercorre le tappe del suo lento e scrupoloso recupero fisico: "L'attaccante ha svolto la prima parte di lavoro nel ritiro estivo di Pinzolo per poi riprendere gradualmente il contatto con il pallone ad agosto. Ora è arrivato il definitivo reintegro in squadra per la gioia di mister Ignazio Abate, che tra le noie fisiche di Che Adams e i ritardi di condizione di Duvan Zapata si ritrova a gestire un reparto avanzato ricco solo numericamente ma bisognoso di garanzie". In vista del ritorno in campionato contro l'Udinese, l'ex Genoa punta a strappare la prima convocazione stagionale: "Pellegri spera di accomodarsi in panchina per rappresentare un'alternativa preziosa a gara in corso. Il suo rientro sul terreno di gioco coincide anche con un momento di grande stravolgimento personale, segnato dalla recente rottura sentimentale con la modella Carolina Stramare, resa nota sui canali social". Per l'ex ragazzo prodigio del calcio italiano si apre così un nuovo capitolo di vita e di sport: "Dopo aver ritrovato continuità e numeri importanti in Toscana, Pietro riparte con una ferrea determinazione e la grande voglia di colorare il proprio futuro di granata, mettendosi a completa disposizione del gruppo per conquistare spazio e fiducia".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Repubblica.