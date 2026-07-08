Anche l'edizione odierna de La Repubblica apre con la questione Orlando Gill. "Petrachi ha seguito per mesi Orlando Gill ma l'operazione non è mai stata avallata dalla società; e così, arrivarci adesso diventa davvero molto complicato visto che, dopo l'ottimo Mondiale disputato, davanti alla sua porta si è messo in fila mezzo mondo". Il Toro è dunque costretto a guardarsi attorno: "Nelle ultime ore sono spuntati due nomi dall'Inghilterra, il brasiliano classe 1997 Lucas Perri, e il britannico Aaron Ramsdale nato nel 1998". I due portieri non sono in un buon momento della loro carriera, ma per il momento il Toro non avviato nessuna trattativa e la sensazione è che la caccia al porriere sia destinata a continuare più a lungo del previsto.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Repubblica

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