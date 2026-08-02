“Oggi pomeriggio alle 16 (diretta Sky Sport), i granata scenderanno in campo al Turf Moor contro il Burnley, squadra inglese che milita in Championship, la Serie B d'Oltremanica. Sarà una partita che darà le prime indicazioni attendibili ad Abate”. Così La Repubblica in apertura. Il tecnico del Torino, infatti, oltre a trovare avversari di livello superiore a quelli precedenti può, per la prima volta, contare su una squadra più strutturata, anche se non completa. Toccherà ai nuovi allora mettersi in mostra: “Non è da escludere che il tecnico possa concedere uno spezzone anche a Comert, che al momento è ancora indietro nella preparazione.” E ancora: “Tanta curiosità anche per il nuovo arrivo, l'olandese Fitz-Jim, il nuovo acquisto di Petrachi arrivato dall'Ajax.”.