L'edizione odierna de La Repubblica apre con la svolta nella trattativa per Perri con il Leeds. "Ieri, dopo quaranta giorni di tira e molla, Urbano Cairo ha deciso di mettere sul piatto il milione che serviva per sbloccare il prestito (senza obbligo di riscatto) del brasiliano". Perri svolgerà così le visite mediche e poi porrà la firma sul contratto per diventare un nuovo giocatore granata. Non è però la soluzione alle richieste di Abate, che in conferenza ha ribadito il concetto della necessità di rinforzi dal mercato. "Non sono una novità, le carenze granata: mancano due esterni, un centrale difensivo mancino, un centrocampista. Intanto però il tempo stringe". Domani sarà il giorno delle porte aperte ai tifosi per l'allenamento al Filadelfia, mentre domenica sarà il turno dell'esordio in Serie A contro il Milan. "Verrà preceduta - conclude La Repubblica da una marcia di protesta dei tifosi contro Cairo: appuntamento al Fila alle 17".

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