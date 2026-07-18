Il giorno del debutto per il nuovo Toro. Per la Repubblica, l’amichevole odierna contro il Pinzolo Valrendena, in programma alle 17.30, “permetterà ad Abate di far ruotare tutta la rosa a disposizione e di vedere all’opera anche i numerosi giovani che in questi giorni si allenano con la prima squadra”. Non ci saranno i tifosi provenienti dal Piemonte, ma resta viva la protesta contro Cairo: “Quando Cairo se ne andrà anche il cielo diverrà granata”, recita lo striscione mostrato ieri.

Su la Repubblica trova spazio anche la passione per il Toro dell’inviato dell’emittente brasiliana Radio Gaúcha ai Mondiali, Rafael Diverio: “Da diciassettenne ho vissuto in città per un anno e mi siete rimasti nel cuore”.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Repubblica

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