L'edizione odierna de La Repubblica si concentra sul nuovo nome per il centrocampo granata. Il mercato si concluderà martedì 1 settembre alle 20, giusto un'ora prima di scendere in campo contro il Monza in Coppa Italia: "Ma anche alla vigilia del ventunesimo compleanno di Urbano Cairo sul trono granata". Dunque, è il momento di chiudere le trattative portate avanti per mesi, con Petrachi impegnato a far quadrare entrate e uscite: "La suggestione più ghiotta di giornata, però, è l'approccio granata a Renato Sanches, il centrocampista portoghese di proprietà del Psg e reduce dal prestito al Panathinaikos". La concorrenza, tuttavia, è numerosa, dall'Hull City all'Uninon Berlino e Braga. In uscita, invece dopo Ilic atterrato a Lecce, "la doppia operazione - conclude La Repubblica - in uscita Adams-Pedersen (oltre a quella di Gineitis diviso fra Celtic e Salisburgo) potrebbe rivelarsi il male minore per non depauperare troppo la rosa di talenti, salvaguardando, è il sogno dei tifosi, i talenti di Njie e Cacciamani".

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