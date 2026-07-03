Anche l'edizione odierna de La Repubblica apre con i due nuovi innesti per Abate in casa granata, Gaetano Oristanio e Diego Mascardi. Il trequartista arriva dal Venezia in prestito con diritto di riscatto a circa 5 milioni. Non è un nome sconosciuto al Toro, che lo aveva già seguito: "Lo scorso anno, infatti, si parlò per un mese abbondante di un suo avvicinamento della squadra in costruzione dell'allora tecnico Marco Baroni. Il giocatore finì però in prestito al Parma". La stagione a Parma è stata complicata con tanti alti e bassi, ma adesso Oristanio può essere un'arma in più per Abate, come scrive la Repubblica: "L'arrivo di Oristanio lascia pensare ad una scelta tattica ben precisa da parte di Abate: che potrebbe modellare il 3-5-2 di partenza in un 3-4-2-1, con Vlasic e Oristanio alle spalle della punta centrale Simeone". L'altro nome in dirittura d'arrivo è legato alla porta ed è quello di Mascardi, portiere classe 2006 dello Spezia. "E' ormai vicinissimo al Torino. In attesa di capire quale sarà il primo portiere - riporta La Repubblica - granata il club si appresta a concretizzare l'acquisto del giovane estremo difensore dello Spezia che può diventare un investimento prezioso per il futuro".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Repubblica

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