L'edizione odierna de La Repubblica si concentra sullo stato di forma di Vlasic, autore del gol vittoria della sua Croazia contro il Ghana. Il trequartista rappresenta anche un punto fermo per Abate e il suo Toro. "A far sorridere i tifosi ci sta pensando Nikola Vlasic, che sgomita per meritarsi una maglia da titolare fisso per giocare un secondo Mondiale ancora più brillante del primo". La Repubblica prosegue affermando che Vlasic rappresenta una certezza per Abate e il Toro non se ne priverà facilmente: "Vlasic è uno dei pochi punti fermi dello schieramento in costruzione di Abate. Anche se il picco di rendimento del tuttocampista croato rischia di aumentare il numero di pretendenti, creando un'asta che potrebbe far cedere la società nella ghiotta tentazione di prendere in considerazione la sua cessione".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Repubblica

Segui il Torino in ritiro a Pinzolo grazie a Toro News: per tutti i nostri lettori è previsto uno sconto dedicato ed esclusivo prenotando una camera o un appartamento presso una delle strutture convenzionate: qui i dettagli.