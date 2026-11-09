"Errori e frenate, il Toro torna nel limbo. Abate ha gli stessi punti dei predecessori Juric, Vanoli e Baroni: ora cerca soluzioni per il rilancio". L'edizione odierna de La Stampa analizza il momento delicato dei granata dopo l'1-1 con il Lecce, con una classifica che vede la squadra agganciata all'11° posto dall'Atalanta prima della sosta per le nazionali. Il quotidiano riflette sul percorso altalenante di Ignazio Abate in questo avvio di stagione: "Quel che di buono la squadra aveva fatto a ottobre sembra essere svanito nelle prime due uscite di novembre. Con 14 punti nelle prime 11 giornate, il tecnico granata ha esattamente lo stesso rullino di marcia dei suoi predecessori Juric, Vanoli e Baroni. Un limbo da cui Abate proverà a uscire durante la pausa, forte anche del fatto che al suo primo anno da debuttante in Serie A sta affrontando una vera e propria rivoluzione di rosa e di filosofia di gioco". Inoltre, sul quotidiano l'attenzione si sposta anche sul lavoro al Filadelfia durante la sosta, complicato ma anche caratterizzato da un rientro fondamentale: "Senza portieri, esterni e punte. Ma il Toro ritrova Mandragora. Le tante convocazioni nelle rispettive nazionali priveranno l'allenatore di quasi tutta la rosa, compresi gli attaccanti Adams e Vlasic e l'intero reparto portieri. La buona notizia per Abate è però la permanenza a Torino di Rolando Mandragora: il regista ha smaltito il problema muscolare e potrà sfruttare questa settimana per ritrovare la condizione migliore ed esaltarsi nuovamente in coppia con Bragança".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.