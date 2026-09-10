Slitta a lunedì la gara tra Torino e Roma e per i granata si prospetta un weekend di duro lavoro. Come sottolineato su La Stampa, Abate vuole inserire i nuovi arrivati nel gruppo e nei meccanismi nel minor tempo possibile: "il tecnico ha varato i "corsi di recupero" per Bragança, Patterson, Rodriguez, Belghali e Mandragora: non solo sessioni intense sul campo per essere integrati ad un gruppo che fisicamente ha lavorato tantissimo nel ritiro di Pinzolo, ma anche incontri personalizzati per far entrare i rinforzi nei meccanismi tattici del Toro. Abate è il primo a spendersi per far capire la sua filosofia di gioco, entrando nella testa dei calciatori grazie a confronti continui".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.